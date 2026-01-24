Banca popolare di Bari crac | Marco e Gianluca Jacobini condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese coinvolte altre 24 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioni

Il Tribunale delle imprese ha condannato Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente e direttore generale della Banca Popolare di Bari, a risarcire complessivamente 109 milioni di euro. La sentenza riguarda anche altre 24 persone e una società, per un risarcimento totale richiesto di circa 122 milioni di euro, in relazione al crac dell’istituto bancario del Mezzogiorno.

Marco Iacobini e il figlio Gianluca, che erano presidente e direttore generale della banca popolare di Bari, condannati a risarcire 109 milioni di euro complessivi alla banca del Mezzogiorno sorta dal crac dell’istituto barese. Condannate anche altre 14 persone nonché la società Price-Waterhouse-Coope (2,7 milioni di euro) per una richiesta di risarcimento totale di 122 milioni di euro. Sentenza del tribunale delle imprese. L'articolo Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese, coinvolte altre 24 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Banca popolare di Bari, crac: Marco e Gianluca Jacobini, condanna a risarcire 109 milioni di euro complessivi Tribunale delle imprese, coinvolte altre 24 persone e una società per una richiesta totale di risarcimento da 122 milioni Crac Banca Popolare di Bari, condanne per gli ex vertici: risarcimento da 122 milioniIl tribunale civile di Bari ha stabilito un risarcimento di circa 122 milioni di euro ai danni dei vertici dell’ex Banca Popolare di Bari, in seguito al suo fallimento. «La Popolare di Bari danneggiata in quattro operazioni», condannati i vertici. I due Jacobini costretti a pagare 109 milioniIl tribunale civile di Bari ha condannato i vertici dell'ex Banca Popolare di Bari, tra cui Marco Jacobini e suo figlio Gianluca, per aver causato danni tramite quattro operazioni finanziarie. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Batosta sull’ex Popolare Bari: Jacobini e i vertici condannati a risarcire 122 milioni a BdM; Popolare di Bari danneggiata da 4 operazioni, condannati in 13: gli Jacobini pagheranno 109 milioni I NOMI; Ex Popolare di Bari, mala gestio nei conti: Jacobini e i vertici condannati a risarcire 103 milioni di euro; Ex Banca Popolare di Bari, condanna civile per gli ex vertici: risarcimenti per 122 milioni. BANCA POPOLARE BARI Crac Banca Popolare di Bari: vertici condannati a risarcire oltre 120 milioniIl tribunale civile di Bari ha condannato i vertici dell’allora Banca Popolare di Bari, oggi BdM, al pagamento di circa 122 milioni di euro ... statoquotidiano.it Popolare di Bari, ex vertici condannati a pagare 122 milioni per il cracPer il tribunale di Bari distorsioni informative, occultamento dei dati e prassi patologiche in violazione della stessa regolamentazione della Banca ... ilsole24ore.com Completamente sventrata da una doppia violenta esplosione la filiale della banca popolare Pugliese di via verdi a Bitonto. A far saltare dal letto i residenti alle 04.19 due botti tremendi che hanno fatto saltare in aria l'Atm bancomat con tutto il resto. Zona chius - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.