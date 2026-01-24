Non tutti possono permettersi la babysitter | Andrea Maggi risponde a Matteo Giunta e Federica Pellegrini

In un dibattito acceso sulla cura dei figli durante l'influenza, Andrea Maggi analizza le dichiarazioni di Matteo Giunta e Federica Pellegrini, evidenziando l'importanza di responsabilità e attenzione nel comportamento dei genitori. La discussione mette in luce le sfide e le considerazioni pratiche che accompagnano le decisioni di affidare i figli a servizi come la babysitter, sottolineando l'importanza di scelte consapevoli e ragionate.

«Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m*!» Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini, non aveva usato certamente giri di parole nelle sue Instagram Stories e, nel pieno della stagione influenzale, aveva mandato un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

“Siete degli irresponsabili pezzi di me*da”: Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni, la rabbia di Matteo Giunta. Ecco cosa è successoFederica Pellegrini ha dovuto annullare i suoi impegni a causa di problemi di salute, suscitando reazioni da parte di Matteo Giunta, suo marito.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo, la famiglia si allarga: presto in 4Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti di Verissimo domenica 18 gennaio, in un’intervista di coppia.

