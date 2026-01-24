L’autovelox fisso sulla Paullese sarà installato due chilometri prima dello svincolo di Spino Est, non vicino al restringimento della provinciale. Questa disposizione permette di monitorare la velocità dei veicoli prima delle zone a maggiore attenzione, garantendo maggiore sicurezza sulla strada senza posizionarlo nella fase di restringimento. La scelta mira a favorire comportamenti di guida più responsabili lungo l’intera tratta.

L’autovelox fisso sulla Paullese non sarà posizionato in prossimità del restringimento della provinciale, quindi alla fine del tratto a quattro corsie, ma due chilometri prima, all’altezza dello svincolo di Spino Est. Quindi, perde tutta la sua funzione di costringere le auto a rallentare, in prossimità della fine del doppio senso di marcia e su una curva che immette al ponte sull’Adda. Una scelta obbligata da parte della Provincia, titolare della trafficatissima arteria e dell’apparecchiatura castiga piedi pesanti, che sarà installata tra qualche settimana, perché secondo il nuovo codice della strada non si può mettere un misuratore fisso di velocità in un punto in cui il limite di velocità stesso non è costante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox sulla Paullese, no vicino al restringimento

Leggi anche: Censimento degli autovelox. Via libera sulla Paullese

Spino d’Adda, arriva il doppio autovelox fisso sulla Paullese. Limiti e proventi delle multe, cosa c’è da sapereA Spino d’Adda, sulla strada provinciale Paullese, verrà installato un nuovo autovelox fisso entro febbraio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Autovelox sulla Paullese, no vicino al restringimento; Spino d’Adda: l’autovelox sulla Paullese viene spostato. Galbiati 'in provincia dialogo tra sordi'; Il codice sposta l'autovelox di 2 chilometri; Spino d'Adda - L'autovelox? Dove non serve.

Autovelox sulla Paullese, no vicino al restringimentoL’autovelox fisso sulla Paullese non sarà posizionato in prossimità del restringimento della provinciale, quindi alla fine del tratto a ... ilgiorno.it

Spino d’Adda, arriva il doppio autovelox fisso sulla Paullese. Limiti e proventi delle multe, cosa c’è da sapereSpino d’Adda (Cremona) – Il nuovo anno porterà l’autovelox fisso sulla Paullese. Verrà installato dalla Provincia di Cremona entro febbraio all’altezza del distributore di carburanti, nel tratto che ... ilgiorno.it

Autovelox sulla Paullese: la posizione del Comune di Spino d’Adda In merito all’installazione del nuovo autovelox fisso lungo la Paullese, si informa la cittadinanza che il dispositivo non verrà collocato alla fine del tratto raddoppiato, dove il limite di velocità - facebook.com facebook

Spino d’Adda: l’autovelox sulla Paullese viene spostato. Galbiati 'in provincia dialogo tra sordi' x.com