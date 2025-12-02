Censimento degli autovelox Via libera sulla Paullese

Sono scaduti venerdì i termini per l’invio dei dati dei misuratori di velocità da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. I dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità non censiti devono essere subito spenti, pena la nullità delle multe. In provincia di Cremona ne sono stati autorizzati 22, dei quali 8 nel Cremasco: due a Crema (tangenziale), uno a Madignano e uno a Castelleone (Paullese), uno a Palazzo Pignano (Melotta), due a Spino d’Adda e uno a Rivolta d’Adda. Per quanto riguarda i due di Spino d’Adda, non sono ancora stati attivati, ma è stata richiesta e concessa l’installazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Censimento degli autovelox. Via libera sulla Paullese

