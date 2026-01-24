Auto finisce fuoristrada soccorsi in azione sulla tangenziale di Piacenza

Nella mattinata del 24 gennaio, sulla tangenziale di Piacenza, un'auto è uscita dalla carreggiata nei pressi dell’uscita di San Lazzaro. Sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale. L’incidente ha causato alcuni disagi al traffico, ma non si sono registrate conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Auto fuoristrada, soccorsi in azione nella mattinata del 24 gennaio lungo la tangenziale di Piacenza, prima dell’uscita di San Lazzaro. Il conducente, che viaggiava in direzione Parma, ha perso autonomamente il controllo del veicolo, finito in un canale ai margini della carreggiata. Sul posto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Incidente tra auto e moto a Olginate: soccorsi in azione Perde il controllo dell’auto e finisce incastrato nel mezzo dopo il fuoristradaUn incidente si è verificato a Peccioli, dove un’auto, dopo un fuoristrada, ha perso il controllo ed è rimasta incastrata nel mezzo della strada. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Oggiono: auto finisce in una scarpata. Un giovane soccorso; Vailate - Fiesta fuoristrada, un ferito; Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna. Auto finisce fuoristrada, soccorsi in azione sulla tangenziale di PiacenzaAuto fuoristrada, soccorsi in azione nella mattinata del 24 gennaio lungo la tangenziale di Piacenza, prima dell’uscita di San Lazzaro. Il conducente, che viaggiava in direzione Parma, ha perso ... ilpiacenza.it Incidente in via Casilina, un'auto finisce fuori stradaIncidente sulla Casilina nel territorio di Ferentino, all’altezza delle Terme Pompeo. Paura per il conducente di una Fiat Cinquecento che è finita fuori strada davanti alla recinzione di un’abitazione ... ciociariaoggi.it Vetro sfondato e sangue nell’auto: tentato furto finisce con un arresto a Marina di Ragusa - facebook.com facebook Spino d'Adda, con l'auto finisce in un fosso. Ferita una donna, trasferita al San Raffaele x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.