Incidente tra auto e moto a Olginate | soccorsi in azione

Schianto tra auto e moto in via Spluga a Olginate. L'incidente è avvenuto alle 9 di questa mattina, mercoledì 5 novembre, lungo la Strada provinciale 72 che attraversa il paese provocando il ferimento di un uomo di 63 anni. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale del 118 ha subito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

