Perde il controllo dell’auto e finisce incastrato nel mezzo dopo il fuoristrada

Un incidente si è verificato a Peccioli, dove un’auto, dopo un fuoristrada, ha perso il controllo ed è rimasta incastrata nel mezzo della strada. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha richiesto l’uso dell’elisoccorso per il trasporto dell’infortunato all’ospedale. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

PECCIOLI – : in elisoccorso all'ospedale. Una quadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 14,23 sulla provinciale 11 in località Tabaccaia a Peccioli per un incidente stradale. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada. Nel sinistro l'uomo è rimasto ferito ed impossibilitato ad uscire. Il personale dei vigili del fuoco con apposite attrezzature ha tagliato e divaricato le lamiere permettendo al personale medico di accedere nell'abitacolo e prestare soccorso sanitario.

