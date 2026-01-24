Sinner sulle montagne russe | rimonta Spizzirri batte i crampi e vola agli ottavi degli Australian Open

Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open 2026, avanzando agli ottavi di finale. Dopo aver perso il primo set, il tennista azzurro ha reagito con determinazione, recuperando e vincendo i successivi tre parziali in quattro set complessivi. La partita, durata circa tre ore, è stata caratterizzata da una rimonta significativa e dalla gestione dei crampi, dimostrando la sua resilienza e solidità in campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore e 42 minuti di gioco. Agli ottavi Sinner è atteso dal derby azzurro contro Luciano Darderi, che ha eliminato il russo Karen Khachanov in quattro set. Chi si aspettava una partita sulla falsa riga di quelle con Gaston e Duckworth è rimasto deluso, ma per tutti gli amanti di tennis, e anche un po' del drama, il match tra Sinner e Spizzirri è stata una piacevole sorpresa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

