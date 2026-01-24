Sinner doppia impresa | batte Spizzirri e i crampi E vola agli ottavi degli Australian Open

Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, superando Spizzirri e affrontando con determinazione i problemi fisici. La sua vittoria conferma la buona forma del giocatore, che continua a mostrare solidità e concentrazione nel torneo. Questa prestazione rappresenta un passo importante nel percorso verso le fasi decisive del torneo.

Roma, 24 gennaio 2026 – Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore e 42 minuti di gioco. Agli ottavi Sinner è atteso dal derby azzurro contro Luciano Darderi, che ha eliminato il russo Karen Khachanov in quattro set. Chi si aspettava una partita sulla falsa riga di quelle con Gaston e Duckworth è rimasto deluso, ma per tutti gli amanti di tennis, e anche un po' del drama, il match tra Sinner e Spizzirri è stata una piacevole sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

