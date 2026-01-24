Australian open | Sinner batte Spizzirri i crampi e il caldo Quattro set di sofferenza

Da firenzepost.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri in quattro set, affrontando condizioni di caldo intenso e crampi. Nonostante le difficoltà fisiche, il tennista italiano si conquista l’accesso agli ottavi di finale, confermando la sua crescita nel torneo. La vittoria testimonia la determinazione e la capacità di adattarsi a condizioni avverse, mantenendo alta la competitività nel prestigioso slam di Melbourne.

- Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Al terzo turno dello Slam di Melbourne il tennista batte, nonostante il caldo afoso e i crampi, lo statunitense Eliot Spizzirri imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.Jannik Sinner zoppicava e cercava di distendere i crampi a braccia e gambe, e aveva appena perso un break nel terzo set quando sono entrate in vigore le regole del caldo estremo all'Australian Open L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

australian open sinner batte spizzirri i crampi e il caldo quattro set di sofferenza

© Firenzepost.it - Australian open: Sinner batte Spizzirri, i crampi e il caldo. Quattro set di sofferenza

Australian Open, Sinner da sogno: tra crampi e caldo torrido batte Spizzirri e vola agli ottaviJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale all'Australian Open, superando Spizzirri in una partita caratterizzata da crampi e caldo intenso.

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di JannikJannik Sinner ha superato Spizzirri e si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La drammatica partita tra SINNER e Spizzirri e le belle vittorie di MUSETTI e DARDERI

Video La drammatica partita tra SINNER e Spizzirri e le belle vittorie di MUSETTI e DARDERI

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open, per Sinner è tutto troppo facile: battuto Duckworth, è al terzo turno | L'analisi del match; Australian Open: Sinner serve e vince, a Musetti il derby con Sonego; Sinner agli ottavi, battuti Spizzirri ed il gran caldo. Passano anche Darderi e Musetti.

australian open sinner batteAustralian Open, Sinner batte Spizzirri e i crampi. Musetti e Darderi super, tre italiani agli ottavi di finaleJannik Sinner vola agli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattr ... affaritaliani.it

australian open sinner batteSinner batte Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 agli Australian Open: Jannik agli ottavi, derby con DarderiSuper vittoria di Jannik Sinner dopo una partita infinita contro Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.