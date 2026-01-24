Australian open | Sinner batte Spizzirri i crampi e il caldo Quattro set di sofferenza

Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri in quattro set, affrontando condizioni di caldo intenso e crampi. Nonostante le difficoltà fisiche, il tennista italiano si conquista l’accesso agli ottavi di finale, confermando la sua crescita nel torneo. La vittoria testimonia la determinazione e la capacità di adattarsi a condizioni avverse, mantenendo alta la competitività nel prestigioso slam di Melbourne.

- Jannik Sinner vince ancora agli Australian Open 2026 e vola agli ottavi di finale. Al terzo turno dello Slam di Melbourne il tennista batte, nonostante il caldo afoso e i crampi, lo statunitense Eliot Spizzirri imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.Jannik Sinner zoppicava e cercava di distendere i crampi a braccia e gambe, e aveva appena perso un break nel terzo set quando sono entrate in vigore le regole del caldo estremo all'Australian Open L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Australian Open, Sinner da sogno: tra crampi e caldo torrido batte Spizzirri e vola agli ottaviJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale all'Australian Open, superando Spizzirri in una partita caratterizzata da crampi e caldo intenso.

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di JannikJannik Sinner ha superato Spizzirri e si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open.

La drammatica partita tra SINNER e Spizzirri e le belle vittorie di MUSETTI e DARDERI

Australian Open, Sinner batte Spizzirri e i crampi. Musetti e Darderi super, tre italiani agli ottavi di finaleJannik Sinner vola agli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattr ... affaritaliani.it

Sinner batte Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 agli Australian Open: Jannik agli ottavi, derby con DarderiSuper vittoria di Jannik Sinner dopo una partita infinita contro Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open ... fanpage.it

Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successo - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti ha raggiunto ALMENO gli ottavi di finale in TUTTI gli Slam - Australian Open: ottavi di finale* - Roland Garros: semifinale - Wimbledon: semifinale - US Open: quarti di finale *torneo in corso x.com