Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale all'Australian Open, superando Spizzirri in una partita caratterizzata da crampi e caldo intenso. Nonostante le difficoltà fisiche, Sinner ha dimostrato determinazione e resilienza, attribuendo la vittoria anche a un po’ di fortuna con la chiusura del tetto. La sua vittoria evidenzia l'importanza della forza mentale nel tennis, oltre alle capacità tecniche sul campo.

L’Italia oggi si è svegliata con la consapevolezza che il tennis è uno dei sport che nei prossimi anni le regalerà maggiori soddisfazioni. In una nottata complessa e piena di colpi di scena, Jannik Sinner, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti sono usciti vittoriosi dai campi degli Australian Open. I 40° gradi registrati a Melbourne non hanno fermato i campioni italiani dal raggiungere il loro obiettivo: conquistare gli ottavi e avvicinarsi il più possibile alla vittoria. Per Jannik Sinner, poi, questo torneo ha un significato particolare. L’altoatesino e detentore del titolo da ormai due anni e, a fronte della seconda posizione nel ranking mondiali, i punti garantiti dagli Australian Open devono rimanere una certezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, Sinner da sogno: tra crampi e caldo torrido batte Spizzirri e vola agli ottavi

Sinner batte Spizzirri e vola agli ottavi degli Australian Open. I crampi, il caldo e il servizio: la vittoria di JannikJannik Sinner ha superato Spizzirri e si è qualificato per gli ottavi degli Australian Open.

Australian Open, Sinner più forte del caldo e dei crampi: rimonta Spizzirri e vola agli ottaviJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open, superando Eliot Spizzirri in una partita lunga e impegnativa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sinner agli ottavi, battuti Spizzirri ed il gran caldo. Passano anche Darderi e Musetti; Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open, come funziona il sorteggio e chi potrebbe incontrare Sinner; Avanti Sinner: controlla Duckworth e arriva comodo al terzo turno.

Australian Open, Sinner: Se Spizzirri avesse continuato a giocare in quel modo avrei persoTennis - Interviste | L'azzurro commenta le difficili condizioni odierne: Oggi faceva caldo. Nel terzo set ho iniziato ad avere qualche crampo, la regola mi ha aiutato ... ubitennis.com

Chi è Eliot Spizzirri, ha origini calabresi il tennista battuto da Sinner agli Australian OpenIeri notte ha per un momento accarezzato il sogno di battere il numero due del mondo, Eliot Spizzirri. Si è battuto senza timori reverenziali contro Jannik Sinner, gli ha inflitto break nei quattro se ... tg.la7.it

Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successo - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti ha raggiunto ALMENO gli ottavi di finale in TUTTI gli Slam - Australian Open: ottavi di finale* - Roland Garros: semifinale - Wimbledon: semifinale - US Open: quarti di finale *torneo in corso x.com