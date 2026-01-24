Australian Open Sinner batte Spizzirri e i crampi | la svolta con il tetto chiuso

Jannik Sinner avanza agli ottavi degli Australian Open 2024 dopo una vittoria difficile contro Spizzirri, segnata anche da alcuni crampi. La partita, caratterizzata da condizioni climatiche impegnative, si è conclusa con il tetto chiuso, contribuendo a mantenere stabile l’ambiente di gioco. Un risultato importante per il percorso del tennista italiano in questa edizione del torneo.

Vittoria col brivido per Jannik Sinner, che adesso vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Australian Open, Sinner batte Spizzirri (e i crampi): la svolta con il tetto chiusoJannik Sinner supera un difficile impegno contro Spizzirri agli Australian Open 2026, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale.

Australian open: Sinner batte Spizzirri, i crampi e il caldo. Quattro set di sofferenzaDurante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner supera Eliot Spizzirri in quattro set, affrontando condizioni di caldo intenso e crampi.

Australian Open, Sinner batte Spizzirri e i crampi. Musetti e Darderi volano agli ottavi - Djokovic si scusa per aver quasi colpito un raccattapalle nella 'foga del momento'Novak Djokovic si è scusato per aver quasi colpito una raccattapalle in un gesto che avrebbe potuto mettere a repentaglio le sue speranze di vittoria agli Australian Open. Il 24 volte campione Slam ha ... affaritaliani.it

Sinner batte Spizzirri 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 agli Australian Open: Jannik agli ottavi, derby con DarderiSuper vittoria di Jannik Sinner dopo una partita infinita contro Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open ... fanpage.it

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com

Otto minuti da solo negli spogliatoi, dopo i crampi e prima della svolta. Jannik Sinner racconta il momento più delicato del match contro Spizzirri agli Australian Open. Una pausa silenziosa che ha cambiato tutto - facebook.com facebook