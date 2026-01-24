Australian Open Sinner batte Spizzirri e i crampi | la svolta con il tetto chiuso

Jannik Sinner supera un difficile impegno contro Spizzirri agli Australian Open 2026, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale. La partita, segnata anche dai crampi, si è conclusa con successo per l’italiano, grazie a una strategia efficace e alla gestione delle difficoltà fisiche. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso del torneo, in cui il tetto chiuso ha contribuito a creare condizioni più favorevoli.

Vittoria col brivido per Jannik Sinner, che adesso vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri (e i crampi) al terzo turno dello Slam di Melbourne imponendosi in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore.🔗 Leggi su Today.it

