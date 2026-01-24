Australian Open in campo Alcaraz | il programma dell’ottava giornata

L'ottava giornata degli Australian Open 2026 si apre con il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo affronterà, nelle prime ore della giornata, lo statunitense Tommy Paul negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Questo incontro rappresenta un momento importante del torneo, che prosegue con l’obiettivo di conquistare il titolo australiano.

(Adnkronos) – Tornano in campo Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Nell'ottava giornata, che inizia nella notte tra oggi, sabato 24 gennaio, e domani, domenica 25, il numero uno del mondo affronterà lo statunitense Tommy Paul negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. In campo anche Alexander Bublik contro il 'padrone di casa' Alex De Minaur e Daniil Medvedev contro Learner Tien. Nel tabellone femminile occhi su Aryna Sabalenka e Coco Gauff. ROD LAVER ARENA – dalle 1:30 ora italiana 1 Aryna Sabalenka – 17 Victoria Mboko (CAN) non prima delle 3:30 1 Carlos Alcaraz (ESP) – 19 Tommy Paul (USA) non prima delle 9:00 10 Alexander Bublik (KAZ) – 6 Alex de Minaur (AUS) 12 Elina Svitolina (UKR) – 8 Mirra Andreeva MARGARET COURT ARENA – non prima delle 4:30 3 Coco Gauff (USA) – 19 Karolina Muchova (CZE) non prima delle 6:00 11 Daniil Medvedev – 25 Learner Tien (USA) JOHN CAIN ARENA – dalle 3:00 Yulia Putintseva (KAZ) – 29 Iva Jovic (USA) non prima delle 7:00 3 Alexander Zverev (GER) – 18 Francisco Cerundolo (ARG) —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

OPEN D'AUSTRALIE 2026 - Tranquille, Alcaraz RÉGALE DÉJÀ pour son entrée en lice face à Walton

