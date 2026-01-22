Australian Open Alcaraz e Paolini protagonisti | il programma della sesta giornata

La sesta giornata degli Australian Open 2026 vedrà in campo il terzo turno del torneo, con protagonisti Carlos Alcaraz e Paolini. Nella notte tra giovedì e venerdì, il numero uno del mondo affronterà Corentin Moutet, determinato a proseguire la corsa verso la fase successiva. La giornata offrirà inoltre altri incontri chiave, delineando il quadro dei qualificati agli ottavi di finale.

(Adnkronos) – Comincia il terzo turno agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, e domani, venerdì 23, lo Slam di Melbourne, nella sua sesta giornata, accoglie di nuovo in campo il numero uno Carlos Alcaraz, che se la vedrà con il francese Corentin Moutet per un posto agli ottavi, mentre Jasmine Paolini sfiderà la statunitense Iva Jovic. Attesa anche per il ritorno di Aryna Sabalenka, prima del ranking Wta, e Coco Gauff nel tabellone femminile, mentre quello maschile vedrà protagonisti anche Alexander Bublik e Daniil Medvedev. ROD LAVER ARENA – dall'1:30 1 Aryba Sabalenka (BLR) – Anastasia Potapova (AUT) non prima delle 3:30 1 Carlos Alcaraz (SPA) – 32 Corentin Moutet (FRA) non prima delle 9:00 29 Frances Tiafoe (USA) – Alex de Minaur 6 (AUS) Elena-Gabriela Ruse (ROM) – 8 Mirra Andreeva (RUS) MARGARET COURT ARENA – dall'1:30 3 Coco Gauff (USA) – Hailey Baptiste (USA) non prima delle 4:00 11 Daniil Medvedev (RUS) – Fabian Marozsan (HUN) non prima delle 9:00 12 Elina Svitolina (UCR) – 23 Diana Shnaider (RUS) 10 Alexander Bublik (KAZ) – Tomas Martin Etcheverry (ARG) JOHN CAIN ARENA – dall'1:00 17 Victoria Mboko (CAN) – 14 Clara Tauson (DEN) 19 Tommy Paul (USA) – 14 Alejandro Davidovich Fokina (SPA) non prima delle 7:00 7 Jasmine Paolini (ITA) – 29 Iva Jovic (USA) non prima delle 8:30 3 Alexander Zverev (GER) – 26 Cameron Norrie (GBR) KIA ARENA – dall'1:00 Nuno Borges (POR) – 25 Learner Tien (USA) Q Zeynep Sonmez (TUR) – Yulia Putintseva (KAZ) 19 Karolina Muchova (CZE) – Magda Linette (POL) 13 Andrey Rublev (RUS) – 18 Francisco Cerundolo (ARG) —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornataL'Australian Open 2026 apre i battenti a Melbourne, con il primo turno in programma tra il 17 e il 18 gennaio.

Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completoIl quarto giorno degli Australian Open 2026 prevede il ritorno in campo di diversi tennisti, tra cui Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, impegnati nel secondo turno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Darderi supera Baez. Musetti vince il derby con Sonego. Maestrelli si inchina a Djokovic - Delusione per il doppio azzurro. Bolelli-Vavassori subito fuori; Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria…; Alcaraz batte Hanfmann oggi, Australian Open. La partita e prossimo avversario; Alcaraz sorride, Walton KO: rivivi la prima vittoria del murciano in 3'.

Australian Open 2026, Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno. Avanza anche AlcarazLeggi su Sky TG24 l'articolo Australian Open 2026, Jasmine Paolini vince e vola al terzo turno. Avanza anche Alcaraz ... tg24.sky.it

Australian Open, Sinner e Alcaraz spaccano la famiglia Federer: Roger tifa Carlos, le figlie sono pazze di JannikAustralian Open, la famiglia Federer divisa da Sinner e Alcaraz: Roger fa il tifo per Carlos, mentre le figlie non si perdono l'esordio di Jannik ... sport.virgilio.it

Chi è James Duckworth, prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: l'unico che gli ha fatto saltare i nervi x.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook