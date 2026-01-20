Il programma del mercoledì agli Australian Open include l'incontro tra Alcaraz e Hanfmann alle 4:00. Nella notte tra oggi e domani, il numero uno del mondo disputa il secondo turno. Tra le italiane, Jasmine Paolini tornerà in campo per affrontare la polacca Frech, completando così la giornata di competizioni del torneo.

Conclusa l’ondata di primi turni, spalmati su tre giorni di gare, è tempo di passare ai trentaduesimi di finale per l’Australian Open 2026. La giornata designata è quella di domani, con in campo la parte alta sia del tabellone maschile che di quello femminile, presidiate dai n.1 al mondo Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Entrambi saranno protagonisti della sessione diurna sulla Rod Laver Arena. A scendere in campo per prima, alle 1.30 nella notte italiana tra oggi e domani, sarà la bielorussa contro la qualificata cinese Zhuoxuan Bai. Non prima delle 4, Carlitos affronterà un altro qualificato, il tedesco Yannick Hanfmann. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Australian Open, il programma del mercoledì: alle 4 Alcaraz-Hanfmann, torna in campo Paolini

Dove vedere in tv Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streamingDove vedere in TV Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Il secondo turno del singolare maschile agli Australian Open 2026 si disputerà mercoledì 21 gennaio a Melbourne.

Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completoIl quarto giorno degli Australian Open 2026 prevede il ritorno in campo di diversi tennisti, tra cui Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, impegnati nel secondo turno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 18 gennaio · Tennis ATP e WTA; Si parte con Cobolli e Paolini: il programma; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |…; Australian Open LIVE Day 1, diretta domenica 18 gennaio 2026: programma, orari, chi gioca, aggiornamenti e notizie in liveblog.

Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completo - Quarto giorno agli Australian Open 2026. A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad ... msn.com

Programma day4 Australian Open - Programma day4 Australian Open. Order of play completo della quarta giornata dello slam di tennis a Melbourne con Jasmine Paolini. betitaliaweb.it

Naomi Osaka sfila durante l’ingresso in campo per il primo turno degli Australian Open: il suo look ha stupito tutti facebook

#Darderi vince e... scappa in bagno: gli #AustralianOpen mettono a dura prova lo stomaco dei tennisti x.com