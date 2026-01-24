Australian Open 2025 Naomi Osaka si ritira dal torneo | Devo risolvere un problema che richiede attenzione

Naomi Osaka si è ritirata dagli Australian Open 2025 a causa di un infortunio che richiede attenzione. La tennista giapponese, numero 17 del ranking WTA e due volte vincitrice a Melbourne, ha deciso di sospendere la partecipazione per concentrarsi sulla risoluzione del problema fisico. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per il torneo e per gli appassionati di tennis.

La nipponica Naomi Osaka si è ritirata dagli Australian Open 2026 di tennis a causa di un infortunio: la giapponese, numero 17 WTA, due volte vincitrice del singolare femminile a Melbourne, nel 2019 e nel 2021, è stata costretta a fermarsi per un problema fisico. La giapponese, testa di serie numero numero 16, ha dato l’annuncio con una story su Instagram, annunciando il forfait del match contro l’australiana Maddison Inglis, lasciando strada libera alla padrona di casa, che agli ottavi affronterà la polacca Iga Swiatek, numero 2 del seeding. Senza entrare troppo nel merito della questione l’asiatica ha affermato di soffrire di un problema fisico, senza fornire ulteriori dettagli, dicendo di dover “ risolvere un problema al mio corpo che richiede attenzione dalla fine della mia ultima partita “. 🔗 Leggi su Oasport.it

