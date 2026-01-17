Berrettini niente Australian Open | l’azzurro si ritira dal torneo
Matteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026 a causa di un infortunio. La decisione deriva da un problema fisico che ha impedito al tennista italiano di partecipare al primo Slam della stagione. La sua assenza rappresenta una perdita importante per il torneo e per il movimento tennistico italiano. Berrettini ha espresso dispiacere per questa situazione, augurando pronta guarigione e migliori risultati in futuro.
(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026. Il tennista azzurro è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al primo Slam della stagione per l'ennesimo problema fisico: "Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
