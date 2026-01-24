In Australia, nelle ultime 48 ore si sono verificati quattro attacchi di squali, tre dei quali in un'area di soli 15 chilometri lungo la costa. Secondo gli esperti, le piogge torrenziali potrebbero aver influito sul comportamento marino, causando un aumento degli incontri con gli squali in questa regione. La situazione ha attirato l’attenzione degli studiosi e delle autorità locali, che monitorano attentamente gli eventi.

Melbourne, 24 gen. (Adnkronos) - Quattro attacchi di squali in 48 ore, tre dei quali in un tratto costiero di appena 15 chilometri. Si sono verificati in Australia: un fenomeno definito "straordinario" dallo studioso di squali Chris Pepin-Neff, secondo cui la ragione potrebbe essere dipesa dalle piogge torrenziali che hanno colpito l'area degli attacchi. Il 18 gennaio, un ragazzo di 12 anni è stato portato in ospedale con ferite gravi ed è poi morto dopo essere stato aggredito mentre nuotava nel porto di Sydney. Il giorno successivo, la tavola da surf di un bambino di 11 anni è stata morsa sulla spiaggia di Dee Why, poche ore prima che un uomo venisse aggredito nella vicina Manly e portato in ospedale in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Australia: lo studioso, '4 attacchi di squali in 48 ore causati da piogge torrenziali'

