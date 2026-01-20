Quattro attacchi di squali in 48 ore | cosa sta succedendo in Australia e perché attaccano le persone

In Australia, nelle ultime 48 ore sono stati segnalati quattro attacchi di squali, un episodio di frequenza insolita. Questo fenomeno potrebbe essere correlato a specifiche condizioni ambientali che influiscono sui comportamenti degli squali e sulla presenza di persone nelle aree marine. Analizzare le cause di questi eventi è importante per comprendere meglio i rischi e adottare eventuali misure di sicurezza.

