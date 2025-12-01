Spese militari Tajani | ‘la sicurezza non è guerrafondaia bisogna investire’
ROMA, 01 DIC – “La politica della sicurezza non è la politica guerrafondaia, ma deve garantire la pace. Abbiamo vissuto decenni di pace perché c’era un equilibrio tra le due forze principali, il Patto di Varsavia e la Nato. Nel momento in cui dovessimo vedere un progressivo disinteresse degli Usa ad essere protagonisti in Europa,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
