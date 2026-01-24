Attaccato da uno squalo a Sydney 12enne morto dopo giorni di agonia | troppo gravi le ferite riportate

Un ragazzo di 12 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da uno squalo nei pressi del porto di Sydney. Le ferite riportate alle gambe sono risultate gravissime, e il giovane è morto in ospedale dopo alcuni giorni di lotta tra la vita e la morte.

«Nico era un ragazzo allegro, amichevole, sportivo, con uno spirito molto gentile e generoso. Era sempre pieno di vita, ed è così che lo ricorderemo». Sono le parole di Lorena e Juan, genitori di Nico Antic, il 12enne che era stato attaccato da uno squalo

