Morto il 12enne attaccato da uno squalo nel porto di Sydney

Un bambino di 12 anni ha perso la vita a seguito di un attacco di squalo nel porto di Sydney, in Australia. L'incidente è avvenuto recentemente e ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le autorità. Le circostanze dell'accaduto sono al momento oggetto di indagine, e si stanno valutando le misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti simili in futuro.

(Adnkronos) – Il ragazzino di 12 anni morso da uno squalo nel porto di Sydney, in Australia, è morto in conseguenza dell'attacco subito. Ad annunciarlo è stata oggi la famiglia del minore. I genitori di Nico Antic hanno dichiarato che il figlio è morto a causa delle ferite riportate la scorsa settimana durante l'attacco ad.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Bambino attaccato da uno squalo a Sydney, ferite gravissime alle gambe: “È in condizioni critiche”Un bambino di 12 anni è stato vittima di un attacco di squalo a Nielsen Park, est di Sydney. In Australia un 12enne muore dopo l'attacco di uno squalo. A Sydney è il terzo attacco letale da settembreIn Australia, un ragazzo di 12 anni è deceduto dopo essere stato attaccato da uno squalo nel porto di Sydney. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Australia, morto un 12enne che era stato attaccato da uno squalo; Nico Antic, 12enne attaccato da uno squalo a Sidney muore dopo giorni di agonia: era in mare con gli amici che hanno provato a salvarlo; Morto Nico Antic, il 12enne attaccato da uno squalo: gli amici avevano provato a salvarlo. Il dolore dei genitori: Era sempre pieno di...; Aggredito da uno squalo dopo un tuffo al porto di Sydney, muore 12enne. Attaccato da uno squalo nel porto di Sydney, muore un 12enneAGI - Un dodicenne è morto per le ferite riportate dopo essere stato attaccato da uno squalo nei pressi del porto di Sydney, in Australia. I genitori del ragazzo, di Nico Antic hanno dichiarato che il ... msn.com Morto Nico Antic, il 12enne attaccato da uno squalo: gli amici avevano provato a salvarlo. Il dolore dei genitori: «Era sempre pieno di vita, lo ricorderemo così»«Nico era un ragazzo allegro, amichevole, sportivo, con uno spirito molto gentile e generoso. Era sempre pieno di vita, ed è così che lo ricorderemo». Sono le parole ... leggo.it «Nico era un ragazzo allegro, amichevole, sportivo, con uno spirito molto gentile e generoso. Era sempre pieno di vita, ed è così che lo ricorderemo». Sono le parole di Lorena e Juan, genitori di Nico Antic, il 12enne che era stato attaccato da uno squalo e mo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.