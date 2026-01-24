L’anticipo della domenica di Liga vedrà l’Atletico Madrid affrontare il Maiorca alle ore 14:00. Nell’articolo si analizzeranno formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di una vittoria con diversi gol da parte dei Colchoneros. Un match che potrebbe rappresentare un passo importante per i padroni di casa nella corsa alle posizioni di vertice.

L’Atletico Madrid inaugurerà la domenica di Liga e ospiterà nel pomeriggio il Maiorca, per una sfida importante che potrebbe avvicinare i Rojiblancos al terzo posto, se la discesa del Villarreal dovesse prolungarsi. La squadra di Simeone è ormai lontana dal duo di testa ma è in un periodo abbastanza positivo: in settimana ha pareggiato in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Maiorca (domenica 25 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria colchonera con diversi gol?

Atletico Madrid-Maiorca (domenica 25 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Rojiblancos vogliono il terzo postoDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 14:00 si affrontano Atletico Madrid e Maiorca in una partita valida per la Liga.

Deportivo La Coruña-Atletico Madrid (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria esterna con diversi gol al Riazor?Analisi della sfida tra Deportivo La Coruña e Atletico Madrid, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: analisi, quote e consigli; LaLiga, Atletico Madrid-Maiorca: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Formazioni ufficiali, Maiorca – Atletico Madrid: Muriqi dal primo minuto; Gonzalo García in tutti i modi, la magia di Dani Olmo e gli altri gol Streaming | DAZN IT.

Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: in casa non c’è storiaAtletico Madrid-Maiorca è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Atlético Madrid vs Maiorca – 25 Gennaio 2026Il pronostico Atlético Madrid - Maiorca accende il pomeriggio di La Liga in programma il 25 Gennaio 2026 alle 14:00 al Metropolitano Stadio. Una sfida che ... news-sports.it

Mathias Olivera potrebbe lasciare il Napoli negli ultimi giorni del calciomercato invernale Come riportato da Nicolò Schira su X, oltre al Nottingham Forest, anche l'Atletico Madrid si è interessato al terzino uruguaiano Il Napoli non ritiene incedibile il calci - facebook.com facebook

FOTO - Femminile, ufficiale la cessione di #Kuhl all' #AtleticoMadrid #ASRoma #ASRomaFemminile x.com