Atletico Madrid-Maiorca domenica 25 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Rojiblancos vogliono il terzo posto

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 14:00 si affrontano Atletico Madrid e Maiorca in una partita valida per la Liga. In questa occasione, analizzeremo formazioni, quote e pronostici, evidenziando l’obiettivo degli Atletico di avvicinarsi al terzo posto in classifica. Un incontro importante per entrambe le squadre, con i Rojiblancos determinati a consolidare la propria posizione in campionato.

L’Atletico Madrid inaugurerà la domenica di Liga e ospiterà nel pomeriggio il Maiorca, per una sfida importante che potrebbe avvicinare i Rojiblancos al terzo posto, se la discesa del Villarreal dovesse prolungarsi. La squadra di Simeone è ormai lontana dal duo di testa ma è in un periodo abbastanza positivo: in settimana ha pareggiato in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

