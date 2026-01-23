Atalanta cercasi continuità Palladino cambia l’attacco

L'Atalanta cerca maggiore continuità nel rendimento, dopo un inizio di stagione caratterizzato da alternanze e risultati altalenanti. Con l'arrivo di Palladino sulla panchina, si sono notate alcune migliorie, ma la squadra ancora fatica a mantenere costanza nelle prestazioni, specialmente in fase offensiva, dove il cambio di attacco rappresenta un tentativo di trovare soluzioni più efficaci.

Un altro passo falso per l’Atalanta, ancora incostante, nonostante i miglioramenti nella gestione Palladino. Quarta sconfitta in quattordici gare con il tecnico campano in panchina, seconda partita “bucata“ dopo il precedente pareggio sul campo del Pisa, ultimo in classifica in Serie A. Due frenate, per i nerazzurri, che ridimensionano al momento quanto di buono fatto nell’ultimo bimestre. La rimonta in campionato va a singhiozzo, con il quarto posto di nuovo lontano dieci punti, mentre lo sprint per il raggiungimento diretto degli ottavi di finale di Champions League è diventato arduo, seppur ancora possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

