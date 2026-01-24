Ascolti TV | Venerdì 23 Gennaio 2026

Ecco l’introduzione richiesta: Nella serata di venerdì 23 gennaio 2026, su Rai1, è andata in onda la puntata di “Tali e Quali”. Dopo la presentazione, l’evento ha riscosso un seguito di pubblico e ha registrato una certa attenzione tra gli spettatori. Di seguito, i dati di ascolto e i dettagli sulla performance della trasmissione.

Nella serata di ieri, venerdì 23 gennaio 2026, su Rai1, dopo la presentazione (.000 – %), Tali e Quali interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (.000 – %), La Ruota dei Campioni conquista.000 spettatori con uno share del % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Rai2 Lamborghini – The Man Behind the Legend intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 La maledizione della prima luna incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La zona d’interesse segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 16 Gennaio 2026. La Ruota dei Campioni domina (23.9%-22.7%) ma Tali e Quali (15.5%-17.9%) accorcia le distanzeNella serata di venerdì 16 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la conferma della leadership de La Ruota dei Campioni, con una leggera flessione rispetto alla precedente puntata.

Ascolti tv venerdì 23 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda LiveEcco gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi trasmessi.

Ascolti tv 23 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari TuoiGli ascolti tv della serata di venerdì 23 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda la terza puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 La Ruota dei Campioni ... fanpage.it

Ascolti tv del 23 gennaio, Gerry Scotti vuole ancora il podioGerry Scotti con La Ruota dei Campioni su Canale 5 non vuole cedere il podio e si scontra con Tali e Quali: tutti i dati di ascolto. dilei.it

