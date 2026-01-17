Ascolti TV | Venerdì 16 Gennaio 2026 La Ruota dei Campioni domina 23.9%-22.7% ma Tali e Quali 15.5%-17.9% accorcia le distanze

Nella serata di venerdì 16 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la conferma della leadership de La Ruota dei Campioni, con una leggera flessione rispetto alla precedente puntata. Tali e Quali, in crescita rispetto alla settimana precedente, si avvicina in ascolti, offrendo un'alternativa di qualità. I dati di ascolto evidenziano un equilibrio tra i principali programmi, riflettendo le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.

Nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, su Rai1 Tali e Quali ha interessato 2.988.000 spettatori pari al 15.5% nella presentazione in onda dalle 21.47 alle 22.21 e 2.385.000 spettatori pari al 17.9% di share dalle 22.24 alle 24.19. Su Canale5, dopo Gira La Ruota del Campioni di 5 minuti (4.217.000 – 21.5%), La Ruota dei Campioni ha conquistato 4.736.000 spettatori con uno share del 23.9% nella prima parte dalle 20.51 alle 22.18 e 3.826.000 spettatori con il 22.7% nella seconda parte chiamata Atto Finale dalle 22.22 alle 23.14. Su Rai2 Ferrari intrattiene 926.000 spettatori pari al 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

