Ecco gli ascolti tv di venerdì 23 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi trasmessi. La serata ha visto la messa in onda di

Ascolti tv venerdì 23 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 23 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 2 Lamborghini – The man behind the legend. Su Rai 3 La zona d’interesse. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 La ruota dei campioni. Su Italia 1 La maledizione della prima luna. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 23 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 23 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv venerdì 23 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 16 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioni, Propaganda LiveEcco un'analisi degli ascolti tv di venerdì 16 gennaio 2026, con dati su auditel e share dei principali programmi della serata.

Ascolti tv venerdì 9 gennaio: Tali e quali, La ruota dei campioniEcco gli ascolti tv di venerdì 9 gennaio 2026: i dati Auditel e lo share dei programmi in prima serata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri venerdì 16 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado; Ascolti tv venerdì 16 gennaio: chi ha vinto tra Gianni Morandi (La Ruota dei Campioni) e Francesco Totti (Tali e Quali). De Martino...; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 23 Gennaio, in prima serata; Programmi in TV stasera 23 gennaio 2026: Tali e Quali, Lamborghini, Quarto Grado e La zona d’interesse.

Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 23 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata venerdì 23 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Mini-guida: come leggere gli ascoltiAscolti TV 23 gennaio 2026 prima serata: tabella Auditel del prime time con spettatori e share per Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove. atomheartmagazine.com

Farwest cambia collocazione e si sposta dal venerdì al martedì: mossa vincente per Salvo Sottile che incassa uno dei migliori risultati, forse il migliore della stagione E Rai 3 batte Rete 4 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/ascolti-se-io - facebook.com facebook

Ascolti tv, ecco chi ha vinto la sfida del venerdì sera. Boom di Affari tuoi nell'access prime time ift.tt/7FrnhbP x.com