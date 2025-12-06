Artemis 3 secondo l' ex capo della Nasa il programma per riportare gli Stati Uniti sulla Luna non può funzionare
In un'audizione al Congresso, un gruppo di esperti ha espresso tutto il suo scetticismo sul programma che dovrebbe riportare gli Stati Uniti sul nostro satellite. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
Artemis II, slitta la prova generale: problemi al portello della capsula Orion - facebook.com Vai su Facebook
La navetta Orion è stata ufficialmente integrata con il vettore Sls presso il Kennedy Space Center della Nasa: il cammino verso il lancio della missione Artemis II prosegue a pieno ritmo. ? Scopri di più su Globalscience shorturl.at/2S3Lj Vai su X
Apri il menu di navigazione - In un'audizione al Congresso, un gruppo di esperti ha espresso tutto il suo scetticismo sul programma che dovrebbe riportare gli Stati Uniti sul nostro satellite ... Come scrive wired.it
Missione Artemis 3 rinviata, la Nasa costretta a posticipare il ritorno dell'uomo sulla Luna al 2028 - Il sogno dell’Agenzia spaziale statunitense minacciato dalla corsa cinese. Da notizie.tiscali.it
La Nasa ha annunciato nove possibili regioni per l’allunaggio di Artemis 3 - Con la missione Artemis 3, prevista per il 2026, la Nasa punta a riportare la nostra specie sulla Luna per la prima volta dopo oltre mezzo secolo. Secondo wired.it