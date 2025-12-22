Il ritorno sulla Luna non è più una promessa | quattro astronauti di Artemis 2 hanno appena fatto la prova generale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte le grandi imprese iniziano con un piccolo passo, ma in questo caso il passo è stato compiuto dentro una capsula spaziale alta quanto un palazzo. Sabato 20 dicembre 2025, i quattro protagonisti della missione Artemis 2 hanno vissuto quello che gli esperti chiamano Countdown Demonstration Test: una simulazione realistica di tutto ciò che accadrà il giorno del lancio vero e proprio. Vestiti con le loro iconiche tute arancioni, gli astronauti sono saliti a bordo della navicella Orion, montata sulla cima del potentissimo razzo Space Launch System (SLS) all’interno del Kennedy Space Center, in Florida. 🔗 Leggi su Cultweb.it

