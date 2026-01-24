Anticipo Serie A Lecce-Lazio 0-0

L'anticipo della 22ª giornata di Serie A tra Lecce e Lazio si è concluso senza reti, con il punteggio di 0-0. Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno cercato di imporsi, ma le occasioni da rete sono state poche. Provedel si è mostrato attento su un tiro di Coulibaly, mentre la traversa ha negato il gol a Ramadani. Una partita equilibrata, ancora aperta a sviluppi futuri.

22.43 Al 'Via del Mare' finisce senza reti l'anticipo della 22ma giornata tra il Lecce e la Lazio. Primo tempo senza troppi sussulti anche se il Lecce almeno ci prova,ma Provedel è attento sul rasoterra di Coulibaly e la traversa ferma un gran tiro da fuori di Ramadani. Nella ripresa si fa vedere anche la Lazio col tandem Zaccagni-Dia. Una punizione di Sottil da quasi 25 metri scalda i guantoni di Provedel. I ritmi, anche nel finale, restano bassi, la partita non decolla e il risultato resta bloccato sullo 0-0.

