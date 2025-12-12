Anticipo Serie A Lecce-Pisa 1-0

Il match tra Lecce e Pisa si conclude con una vittoria di misura per i salentini, che conquistano tre punti fondamentali per la salvezza. Dopo un avvio aggressivo degli ospiti, la partita si stabilizza su un equilibrio che si mantiene fino al finale, con il Lecce che riesce a ottenere il risultato decisivo.

22.43 Tre punti salvezza preziosi per i salentini. Il Pisa resta terzultimo. Gli ospiti spingono in avvio,poi la gara si mette nei binari dell'equilibrio. Tiago Gabriel due volte di testa non centra il bersaglio. Nella ripresa,Kaba non approfitta di un omaggio di Akinsamiro e sciupa una clamorosa occasione. Il Pisa diventa guardingo e lascia più campo ai padroni di casa. Sottil a lato di poco col tiro a giro.Scatto di Banda che si apre lo spazio a sinistra,centro basso su cui Stulic piazza la zampata (72') che vale la partita. Servizitelevideo.rai.it

