Anticipo Serie A Lecce-Pisa 1-0
Il match tra Lecce e Pisa si conclude con una vittoria di misura per i salentini, che conquistano tre punti fondamentali per la salvezza. Dopo un avvio aggressivo degli ospiti, la partita si stabilizza su un equilibrio che si mantiene fino al finale, con il Lecce che riesce a ottenere il risultato decisivo.
22.43 Tre punti salvezza preziosi per i salentini. Il Pisa resta terzultimo. Gli ospiti spingono in avvio,poi la gara si mette nei binari dell'equilibrio. Tiago Gabriel due volte di testa non centra il bersaglio. Nella ripresa,Kaba non approfitta di un omaggio di Akinsamiro e sciupa una clamorosa occasione. Il Pisa diventa guardingo e lascia più campo ai padroni di casa. Sottil a lato di poco col tiro a giro.Scatto di Banda che si apre lo spazio a sinistra,centro basso su cui Stulic piazza la zampata (72') che vale la partita. Servizitelevideo.rai.it
Il Lecce batte il Pisa con un gol di Stulic: Di Francesco scala posizioni, Gilardino affonda - I salentini superano al Via del Mare i nerazzurri e risalgono dal fondo della classifica. tuttosport.com
Colpo Lecce, Di Francesco vince lo scontro salvezza con il Pisa: decide il primo acuto di Stulic - Il Lecce vince uno scontro salvezza importantissimo contro il Pisa nell'anticipo del venerdì della 15a giornata di Serie A: decide il primo acuto di Stulic ... fanpage.it
Serie D, domani l’anticipo del Latte Dolce sul campo della cenerentola Cassino calciocasteddu.it/2025/12/12/ser… #casteddu #calcio #cagliari x.com
Serie B, Serie C e Champions di pallanuoto femminile: il weekend sportivo in Sicilia Un weekend ricco di appuntamenti quello che inizia oggi con i rosanero di mister Pippo Inzaghi che scenderanno in campo questa sera in quello che è l'anticipo della 16esim - facebook.com facebook
Rincorsa salvezza: Lecce-Pisa accende il venerdì sera