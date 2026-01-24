Nella sfida contro Juventus e Chelsea, il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa, che continua a soffrire di lombalgia. La sua assenza rappresenta una difficoltà importante per la squadra, già alle prese con diverse assenze. La condizione fisica del centrocampista rimane sotto osservazione, e la sua presenza in campo resta incerta per le prossime partite.

Tra le assenze che pesano nella vigilia più delicata, il Napoli deve rinunciare anche a Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense resta ai margini per una lombalgia che continua a limitare i movimenti e che non gli consentirà di essere della partita né contro la Juventus né nella successiva sfida europea con il Chelsea. Per il suo rientro si valuterà, al massimo, uno spiraglio in vista della gara con la Fiorentina. La beffa è arrivata nel momento migliore. Anguissa sembrava aver recuperato brillantezza e condizione, tanto da essere vicino alla convocazione per la trasferta di Copenaghen di martedì scorso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Anguissa ancora out: lombalgia lo ferma contro Juve e Chelsea

Frank Anguissa e Alex Meret sono vicini al rientro e possono farcela per domenica. Situazione da monitorare nei prossimi giorni a partire da oggi. Il centrocampista sta per smaltire la lombalgia che aveva frenato il suo rientro in campo, un problema impro - facebook.com facebook