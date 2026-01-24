Anguissa sarà assente contro Juventus e Chelsea a causa di un persistente problema alla lombalgia. Il centrocampista del Napoli continua a soffrire di fastidi che ne limitano la presenza in campo, aggravando la già complessa situazione infortuni della squadra. La sua assenza rappresenta un ulteriore ostacolo per gli azzurri in un momento delicato della stagione.

Oltre al danno, la beffa. Un classico in questa stagione del Napoli dal punto di vista degli infortuni. E così Anguissa non farà parte della trasferta di Torino, nonostante sia muscolarmente recuperato, per un problema alla schiena che gli genera fastidi già da prima di Napoli-Sassuolo (quando stava per essere riconvocato e tornare in campo). Ne parla la Gazzetta dello Sport quest’oggi. Anguissa, niente Juventus: il mal di schiena non è ancora stato superato. “Il bello sta per venire con quelle gare che creano adrenalina a prescindere: la Juventus domani sera, il Chelsea mercoledì in Champions, la Fiorentina (alla quale aveva segnato il suo primo gol italiano) immediatamente dopo e Neres le guarderà da lontano, ahilui in compagnia di Kevin De Bruyne (atteso per marzo), Gilmour (in arrivo per inizio febbraio), Politano (che ne avrà per un mesetto) e Rrahmani (che di una quindicina di giorni avrà bisogno), dunque di mezza squadra che avrebbe fatto comodo eccome quando si mette in gioco il destino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa salta Juventus e Chelsea, la lombalgia gli dà ancora fastidio (e non poco)

Ancora terapie per Anguissa, salta il suo rientro con la JuventusAnguissa dovrà ancora attendere prima di tornare in campo con la Juventus, a causa di problemi fisici che posticipano il suo rientro.

Neres va in panchina. Anguissa torna contro la Juventus (nonostante la lombalgia)Neres siede in panchina, mentre Anguissa torna in campo contro la Juventus, nonostante la lombalgia.

