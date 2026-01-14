Neres va in panchina Anguissa torna contro la Juventus nonostante la lombalgia
Neres siede in panchina, mentre Anguissa torna in campo contro la Juventus, nonostante la lombalgia. La ripresa degli atleti infortunati del Napoli prosegue con cautela, nel tentativo di arrivare al meglio per il 2026. La serie di ritorni graduali rappresenta un passo importante nella gestione delle risorse e nel rafforzamento della squadra, in vista delle competizioni future.
Neres, Anguissa, per la serie “lentamente ritornano”. Il 2026 – facendo i debiti scongiuri – dovrebbe essere l’anno del recupero degli infortunati del Napoli. Che è la squadra di vertice decisamente più martoriata dagli infortuni. Piano piano qualcuno rientra. Innanzitutto Neres il brasiliano fermato da una distorsione alla caviglia. È stato convocato per Napoli-Parma e stasera andrà in panchina. Poi, Anguissa che dovrebbe essere disponibile contro la Juventus il 25 gennaio. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: La buona notizia c’è: Neres è tra i convocati e dunque almeno in panchina sarà a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?; Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia; Piano piano, il Napoli spera di recuperare i calciatori. Il Corsera: il solito combattimento con le emergenze quotidiane, è questo che toglie il sonno ad Antonio.; Napoli-Parma, probabili formazioni: Neres ancora out.
Napoli, doppia novità Neres e Anguissa: fissati i rientri! - Importanti novità in casa Napoli riguardano alle condizioni di Neres e Anguissa: ecco quando tornano! fantamaster.it
Napoli-Parma, probabili formazioni: Neres ancora out - Neres non sarà titolare neppure con il Parma, nella gara di recupero che andrà in scena al Maradona mercoledì pomeriggio. ilmattino.it
SKY – Napoli, Neres convocato per il Parma: lombalgia per Anguissa - Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno, Massimo Ugolini: "David Neres sta meglio, tornerà nella lista dei convocati col ... iamnaples.it
Situazione infortunati #Napoli: - David #Neres sta bene e torna a disposizione per il #Parma, ma dovrebbe partire dalla panchina. - #Anguissa dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro la #Juventus. - Billy #Gilmour e Romelu #Lukaku dovrebber x.com
Il portiere si era riaggregato alla squadra solo da poche settimane e ieri era in panchina a Milano. Il primo lungo stop per la frattura ad un piede. Neres potrebbe rientrare con il Parma facebook
