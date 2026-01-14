neres va in panchina anguissa torna contro la juventus nonostante la lombalgia

Neres siede in panchina, mentre Anguissa torna in campo contro la Juventus, nonostante la lombalgia. La ripresa degli atleti infortunati del Napoli prosegue con cautela, nel tentativo di arrivare al meglio per il 2026. La serie di ritorni graduali rappresenta un passo importante nella gestione delle risorse e nel rafforzamento della squadra, in vista delle competizioni future.

Neres, Anguissa, per la serie “lentamente ritornano”. Il 2026 – facendo i debiti scongiuri – dovrebbe essere l’anno del recupero degli infortunati del Napoli. Che è la squadra di vertice decisamente più martoriata dagli infortuni. Piano piano qualcuno rientra. Innanzitutto Neres il brasiliano fermato da una distorsione alla caviglia. È stato convocato per Napoli-Parma e stasera andrà in panchina. Poi, Anguissa che dovrebbe essere disponibile contro la Juventus il 25 gennaio. Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: La buona noti­zia c’è: Neres è tra i con­vo­cati e dun­que almeno in pan­china sarà a dispo­si­zione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?; Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia; Piano piano, il Napoli spera di recuperare i calciatori. Il Corsera: il solito com­bat­ti­mento con le emer­genze quo­ti­diane, è que­sto che toglie il sonno ad Anto­nio.; Napoli-Parma, probabili formazioni: Neres ancora out.

