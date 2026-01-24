Anguillaramorti genitori di Carlomagno

A Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, sono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno. L'uomo, già arrestato per il presunto omicidio della moglie Federica Torzullo, si trova ora al centro di un'indagine complessa. Le autorità stanno valutando i possibili collegamenti tra i decessi e il caso in corso, mentre proseguono le verifiche sul contesto familiare e le circostanze dei decessi.

20.00 Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I corpi dei due coniugi sono stati rinvenuti nella loro abitazione. Si ipotizza un suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessora alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che il padre, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Femminicidio di Federica Torzullo, morti i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita in casa ad AnguillaraNella località di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati deceduti nella loro abitazione.

