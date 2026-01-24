Tragedia ad Anguillara | trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno dopo giorni di silenzio

A Anguillara, nel Lazio, sono stati trovati morti impiccati i genitori di Claudio Carlomagno, dopo giorni di silenzio. La scoperta ha suscitato grande commozione nella comunità locale. Al momento, non sono stati rinvenuti biglietti di addio. La vicenda si inserisce nel contesto del recente episodio che ha coinvolto Carlomagno, che ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo.

La tragica scoperta, nessun biglietto rinvenuto. La comunità di Anguillara, vicino Roma, è sconvolta per la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie Federica Torzullo. Secondo le prime informazioni, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per avviare i rilievi e accertare le cause del decesso. Sembra non sia stati ritrovati biglietti. Ipotesi suicidio: i primi rilievi. Dalle prime indagini emerge che la morte dei due coniugi potrebbe configurarsi come suicidio.

