Anguillara trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno Biglietto d' addio all' altro figlio

A Anguillara, sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, condannato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo. Accanto ai corpi è stato rinvenuto un biglietto d'addio indirizzato all’altro figlio. La scoperta ha aperto un nuovo capitolo nell’indagine, che continua a fare luce sulle motivazioni e sui contorni di questa tragedia familiare.

Sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo. Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un duplice suicidio. La madre dell'indagato, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessore alla Sicurezza del comune di Anguillara Sabazia nei giorni scorsi. Sia la donna che il marito, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati. Nell'abitazione è stata trovata una lettera, indirizzata all'altro figlio, in cui i due coniugi avrebbero spiegato le ragioni dell'estremo gesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

