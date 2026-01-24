A Anguillara, sono stati rinvenuti i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, morto in circostanze tragiche. I genitori si sono tolti la vita lasciando un biglietto d'addio all’altro figlio. La vicenda si collega all’omicidio di Federica Torzullo, di cui Carlomagno si è dichiarato responsabile. La notizia segna un ulteriore sviluppo in un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

Sono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Agostino Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo. Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un duplice suicidio. La madre dell'indagato, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessore alla Sicurezza del comune di Anguillara Sabazia nei giorni scorsi. Sia la donna che il marito, Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati. Nell'abitazione è stata trovata una lettera, indirizzata all'altro figlio, in cui i due coniugi avrebbero spiegato le ragioni dell'estremo gesto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anguillara, si sono impiccati i genitori di Carlomagno. Biglietto d'addio all'altro figlio

Leggi anche: Anguillara, trovati impiccati i genitori di Carlomagno. Hanno lasciato un biglietto

Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita. Trovata una lettera per l'altro figlioA Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, la sorella Stefania: Ho denunciato con lui la scomparsa, ma ha detto tante bugie. Erano separati in casa; Annabella Martinelli trovata morta impiccata a un albero a Teolo 9 giorni dopo la scomparsa, ipotesi suicidio; Ciampino: controlli della PL sulla presenza di stranieri irregolari in case affittate, attività commerciali e sicurezza stradale.

ANGUILLARA CHOC, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio ... iltempo.it

Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di AnguillaraI genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono entrambi tolti la vita nella loro villetta di Anguillara, in via Tevere. ilgazzettino.it

«Sono sconvolto, erano bravissime persone». Questo il commento dell’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno: i genitori sono stati trovati impiccati nella loro villetta ad Anguillara - facebook.com facebook

Non hanno retto al peso di quello che il figlio aveva fatto. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio si sono tolti la vita nella loro villetta di Anguillara, in via Tevere, schiacciati dalla tragedia che pochi giorni prima aveva travolto la famiglia. I carabinieri li hanno t x.com