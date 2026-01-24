Femminicidio di Federica Torzullo trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno | si sono tolti la vita

Nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, sono stati trovati deceduti, impiccati. Entrambi, di 65 anni, hanno scelto di togliersi la vita, lasciando un segno di dolore e riflessione sulla tragedia del femminicidio di Federica Torzullo. La notizia solleva domande e richiama l’attenzione sulla complessità di situazioni familiari e sociali spesso difficili da comprendere.

I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e di sua moglie Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati nella loro abitazione in via Tevere ad Anguillara Sabazia. I due erano i genitori di Claudio Carlomagno, l'imprenditore accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni, uccisa con 23 coltellate nella villa di famiglia. I due sono stati trovati impiccati in casa. I carabinieri indagano sull'accaduto. Secondo quanto riporta il Messaggero si tratterebbe di un doppio suicidio. Probabile - ma anche su questo si farà chiarezza - un legame con la tragedia che ha colpito la loro famiglia nei giorni scorsi.

Femminicidio di Federica Torzullo, morti i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita in casa ad AnguillaraNella località di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati deceduti nella loro abitazione.

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti in casa entrambi i genitori di Claudio Carlomagno, l'imprenditore accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere 41enne con la quale si stava separando, uccisa con 2 ... fanpage.it

Femminicidio di Federica Torzullo, morti i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita in casa ad AnguillaraI corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e di sua moglie Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione in via Tevere ad Anguillara Sabazia. I due erano ... leggo.it

