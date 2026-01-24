Anche il MArRC ha il suo punto allattamento Cipì-Soroptimist Baby Point

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha inaugurato il nuovo Punto Allattamento “Cipì – Soroptimist Baby Point”, un servizio dedicato alle mamme in visita. Realizzato grazie alla donazione del Soroptimist International Club Reggio Calabria, questo spazio offre un ambiente confortevole e discreto per l'allattamento, contribuendo a favorire l'accessibilità e l’accoglienza delle famiglie all’interno del museo.

