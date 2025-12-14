Al MArRC inaugurazione del nuovo Cipì Soroptimist Baby Point

Al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria sarà inaugurato il nuovo Cipì Soroptimist Baby Point, uno spazio dedicato all’allattamento. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia-Club Reggio Calabria, mira a promuovere il sostegno alle mamme e alle famiglie, creando un ambiente accogliente e dedicato alla cura dei più piccoli.

L'iniziativa si svolgerà martedì 16 dicembre, alle ore 18.