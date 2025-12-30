The Telegraph incorona Meloni leader dell’anno e punto di riferimento in Europa | Il suo statismo ha impressionato anche i critici

The Telegraph ha riconosciuto Giorgia Meloni come leader dell’anno e punto di riferimento in Europa, sottolineando la sua politica pragmatica e statista. La sua capacità di adottare un approccio strategico ha suscitato interesse anche tra i critici. Questa scelta riflette l’importanza crescente della sua figura nel panorama internazionale, evidenziando il ruolo di una leader che si distingue per determinazione e realismo.

« Politica astuta e pragmatica, il cui statismo ha impressionato persino i critici». È da questa definizione netta che The Telegraph sceglie di partire per spiegare perché Giorgia Meloni sia oggi, agli occhi di Londra e non solo, una leader globale. Non un titolo simbolico, ma una constatazione squisitamente politica: l’Italia, guidata dalla presidente del Consiglio, è tornata a essere un punto di riferimento in un’Europa fragile, disorientata, spesso subalterna agli eventi. Atreju come snodo internazionale. Il quotidiano britannico colloca questa valutazione dentro una scena precisa: quella di Atreju. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - The Telegraph incorona Meloni leader dell’anno e punto di riferimento in Europa: “Il suo statismo ha impressionato anche i critici” Leggi anche: "Leader eccezionale". Anche l'Economist incorona Giorgia Meloni Leggi anche: Meloni, la leader del Partito Conservatore britannico la incorona: "Miglior politico d'Europa" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. #29DICEMBRE IN BALIA DEL TIRANNO Il 29 dicembre 1194, a soli 4 giorni dall'incoronazione di Enrico VI di #Svevia nella Cattedrale di #Palermo, il nuovo Re di #Sicilia fece arrestare - con l'accusa di complotto - la vedova del defunto Re Tancredi, Sib - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.