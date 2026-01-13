tecnopolo nuovi spazi a marina al centro di ricerca ambiente laboratori uffici e un punto ristoro

Il Tecnopolo di Ravenna amplia le sue strutture a Marina, con nuovi spazi dedicati al Centro di ricerca ambiente, energia e mare. L’intervento comprende laboratori, uffici e un punto ristoro, contribuendo all’efficientamento energetico e allo sviluppo di infrastrutture innovative. Questa iniziativa mira a rafforzare le attività di ricerca e collaborazione nel settore ambientale e marino, supportando la crescita sostenibile della regione.

Nuove infrastrutture ed efficientamento energetico per il Centro di ricerca ambiente, energia e mare di Marina di Ravenna, una delle sedi del Tecnopolo di Ravenna, intitolato a Raul Gardini. La Giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto esecutivo per un impegno economico di poco più di 2 milioni e 45mila euro, di cui quasi un milione e 700mila ottenuti tramite un bando della Regione Emilia-Romagna; poco più di 320mila di fondi comunali e 25mila di fondi Unibo. L’intervento interessa il complesso immobiliare di via Ciro Menotti 48, già in parte rifunzionalizzato attraverso due precedenti bandi della Regione, che ospita tre laboratori e uno spazio d’incubazione e co-working. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

