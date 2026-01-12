Nuovi spazi per il Dal Cero approvato ampliamento da 6,7 milioni di euro

L'amministrazione provinciale di Verona ha approvato ufficialmente il progetto di ampliamento della succursale dell'istituto Dal Cero in Via Camporosolo a San Bonifacio. L'intervento, del valore di 6,7 milioni di euro, prevede nuovi spazi per migliorare le strutture e le dotazioni dell'istituto, contribuendo a sostenere le esigenze della scuola e della comunità locale.

L'amministrazione provinciale di Verona ha dato il via libera ufficiale al progetto esecutivo per l'ampliamento della succursale dell'istituto Dal Cero in Via Camporosolo a San Bonifacio. Si tratta di una nuova struttura progettata per accogliere fino a 300 studenti, rappresentando l'opera di. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

