amelia 12 anni violinista tra le sirene della guerra

Amelia, 12 anni, è una giovane violinista che sogna di proseguire i suoi studi musicali. La sua storia si distingue perché, oltre alla passione per il violino, si confronta con le difficoltà di vivere in un contesto segnato dalla guerra. Questa narrazione evidenzia come l’arte possa rappresentare un rifugio e una speranza anche nelle situazioni più difficili.

Una bambina, il suo talento e un sogno: continuare a studiare violino. Sarebbe una storia come tante se non fosse che, fuori dalle mura della casa dove Amelia si esercita col suo strumento, c’è la guerra. La bambina, 12 anni, vive a Ternopil, in Ucraina, vicino Leopoli. Il rumore delle sirene e dei generatori di corrente sempre accesi sono diventati il suono della città. La paura è la costante, per adulti e bambini, perché il conflitto incombe su tutto, anche sulle scuole. In questo clima, una bambina che suona il violino è come la ginestra di leopardiana memoria. Così deve essere parsa ai tanti che stanno sostenendo la raccolta fondi lanciata per permetterle di coltivare la sua passione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

