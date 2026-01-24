Amelia 12 anni | violinista fra le sirene della guerra

Amelia, 12 anni, è una giovane violinista con il sogno di proseguire i studi musicali. La sua routine quotidiana si svolge tra le note e le esercitazioni, ma fuori dalla sua casa si consuma una guerra che mette a dura prova la sua serenità. Questa storia racconta come la passione per la musica può rappresentare un rifugio e una speranza in tempi difficili.

Una bambina, il suo talento e un sogno: continuare a studiare violino. Sarebbe una storia come tante se non fosse che, fuori dalle mura della casa dove Amelia si esercita col suo strumento, c’è la guerra. La bambina, 12 anni, vive infatti a Ternopil, in Ucraina, vicino a Leopoli, città che Brescia ha imparato a conoscere nei giorni degli arrivi dei profughi ucraini, poco dopo l’aggressione russa. La zona non è l’epicentro del conflitto, ma anche qui la guerra ha funestato la quotidianità. Il rumore delle sirene e dei generatori di corrente sempre accesi sono diventati il suono della città. La paura è la costante, per adulti e bambini, perché il conflitto incombe su tutto, anche sulle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

