Amap sospesa la delibera sul piano organizzativo | convocato un incontro con i sindacati
Amap ha annunciato la sospensione della delibera sul piano organizzativo, in attesa di ulteriori confronti con i sindacati. L’amministratore unico Giovanni Sciortino ha convocato le rappresentanze sindacali per lunedì 26 gennaio 2026, per approfondire e discutere le proposte relative alla riorganizzazione della società. La decisione mira a favorire un dialogo costruttivo e condiviso, nel rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.
L’amministratore Unico di Amap, Giovanni Sciortino, ha sospeso la delibera relativa al nuovo piano di organizzazione societaria, nell'attesa “di una ulteriore concertazione con le organizzazioni sindacali” che sono state già convocate per lunedì (26 gennaio 2026). Lo rende noto l'azienda.🔗 Leggi su Palermotoday.it
