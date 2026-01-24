Amap sospesa la delibera sul piano organizzativo | convocato un incontro con i sindacati

Amap ha annunciato la sospensione della delibera sul piano organizzativo, in attesa di ulteriori confronti con i sindacati. L’amministratore unico Giovanni Sciortino ha convocato le rappresentanze sindacali per lunedì 26 gennaio 2026, per approfondire e discutere le proposte relative alla riorganizzazione della società. La decisione mira a favorire un dialogo costruttivo e condiviso, nel rispetto delle esigenze di tutte le parti coinvolte.

