I sindacati attaccano Amap e scrivono a Lagalla | Gestione disastrosa a rischio lavoro e servizio idrico

I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno scritto al sindaco Lagalla, presidente dell’ATI Palermo, evidenziando una gestione ritenuta disastrosa di Amap. La lettera sollecita un incontro urgente per affrontare la crisi gestionale e organizzativa, sottolineando i rischi per i posti di lavoro e la qualità del servizio idrico. La questione richiede attenzione immediata per garantire stabilità e continuità.

