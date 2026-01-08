I sindacati attaccano Amap e scrivono a Lagalla | Gestione disastrosa a rischio lavoro e servizio idrico
I sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno scritto al sindaco Lagalla, presidente dell’ATI Palermo, evidenziando una gestione ritenuta disastrosa di Amap. La lettera sollecita un incontro urgente per affrontare la crisi gestionale e organizzativa, sottolineando i rischi per i posti di lavoro e la qualità del servizio idrico. La questione richiede attenzione immediata per garantire stabilità e continuità.
Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno scritto al sindaco Lagalla, nel suo ruolo di presidente dell’Ati Palermo, per sollecitare un incontro urgente sulla gravissima situazione gestionale e organizzativa dell’Amap, che metterebbe a rischio i livelli occupazionali e lo stesso servizio idrico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Gestione del servizio idrico. Civici: "Resti in mani pubbliche"
Leggi anche: Servizio idrico, svolta nella gestione. L’acqua tornerà in mani pubbliche
Amap, i sindacati chiedono la revoca della delibera unilaterale sul nuovo organigramma. “Il sindaco intervenga” - ] ... blogsicilia.it
: “ È ” I sindacati di polizia attaccano il governo Meloni accusandolo di usare la sicurezza come slogan senza investimenti reali. Nel mirino della Manovra finisc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.